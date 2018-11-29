Трамп призвал выяснить, предупреждал ли Киев Россию о проходе кораблей ВМСУ

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выяснить, предупреждала ли Украина пограничные силы РФ о проходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив.

В интервью изданию The New York Post Дональд Трамп поинтересовался, уведомляла ли украинская сторона Россию о планируемом переходе своих военных кораблей через Керченский пролив.

«Было ли предупреждение? Они (украинские корабли — ред.) дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю», — задал вопрос Трамп.

Накануне о такой системе сообщил президент РФ Владимир Путин, который в среду впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Путин напомнил, что ранее ВМСУ уже проходили в Азовское море и полностью выполняли установленный в данном случае порядок.

«Они полностью исполнили договоренности и требования, сообщили в каком составе идут, кто идет, куда идет, мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения в Азовском море», — рассказал лидер РФ.

Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, напомнив, что среди членов экипажей украинских кораблей были сотрудники спецслужб, которые, по факту, и руководили этой «операцией». Президент России подчеркнул, что пограничники ФСБ РФ в полном соответствии с законом выполняли свои функции по охране государственной границы.

Напомним, 25 ноября три корабля из состава ВМСУ незаконно вошли в территориальные воды РФ. Капитаны кораблей отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. В итоге корабли и их экипажи были задержаны. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии» и ввела в ряде регионов страны военное положение, якобы для защиты от «российской угрозы».

Как сообщает «Газета.ру», Дональд Трамп пригрозил, что его запланированная встреча с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» может быть отменена из-за инцидента в Керченском проливе.