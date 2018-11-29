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Новый ипотечный стандарт появится в России

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Новый ипотечный стандарт появится в России

Москва, 29 ноября. В России в обозримом будущем должен появиться новый стандарт ответственного ипотечного кредитования.

Разработкой целого комплекса документов, который призван создать в стране публичные и прозрачные правила, занимается «Дом.РФ» с привлечением специалистов Банка России, а также участников рынка ипотечного кредитования.

Окончательная версия проекта, в котором в том числе описываются варианты помощи попавшим в сложные ситуации заемщикам, а также механизм досудебного урегулирования споров, должна появиться в течение ближайших двух месяцев.

Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, появление подобного стандарта в отечественном ипотечном кредитовании — полезная инициатива, особенно в период активизации спроса населения на жилищные займы.

Банкиры, в свою очередь, неоднозначно оценивают инициативу о создании нового стандарта отечественного ипотечного кредитования, опасаясь роста расходов и стоимости услуг.

Однако в «Дом.РФ» пояснили, что разрабатываемый документ будет носить рекомендательный характер и кредитные учреждения смогут самостоятельно решить, присоединяться к стандарту или нет.

Автор: Константин Терехов
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