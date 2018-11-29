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Потенциал взаимодействия РФ и КНР в ТЭК далеко не исчерпан — Сечин

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Потенциал взаимодействия РФ и КНР в ТЭК далеко не исчерпан — Сечин

Москва, 29 ноября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что потенциал взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики в топливно-энергетическом комплексе далеко не исчерпан.

«Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся энергетических проектов на Востоке России с целевым рынком сбыта в Китае составляет порядка 100 миллиардов долларов», — пояснил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по ТЭК.

Как сообщает «Газета.ru», с заявлением на тему руководитель «Роснефти» выступил в Пекине во время торжественной церемонии открытия Первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
 

Автор: Константин Терехов
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