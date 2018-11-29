В США обсуждают варианты ответных мер на ситуацию в Черном море — Волкер

Вашингтон, 29 ноября. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что власти США обсуждают варианты ответных мер на ситуацию в Черном море.

Своими мыслями на злободневную тему дипломат делится в опубликованном накануне большом интервью газете The Washington Post, по привычке акцентируя внимание на том, что, как обычно, «действия России носят незаконный характер».

«Должностные лица из различных управлений встретились, чтобы обсудить варианты ответных мер США на ситуацию в Керченском проливе. Мы ищем пути урегулирования нынешнего кризиса с целью вернуться к поиску политического решения», — заявил Волкер.

Как напоминает телеканал 360, ранее стало известно, что власти ЕС собираются внимательно следить за развитием ситуации в Керченском проливе и адекватно действовать, поддерживая координацию со своими партнерами.