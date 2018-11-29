«Это личный провал Порошенко»: Коротченко подвел итог провокации ВМСУ в Азове

Москва, 29 ноября. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, подводя итог провокации украинских ВМС в Керченском проливе, отметил, что Украина и лично ее президент Петр Порошенко «потерпели фиаско». Соответствующее мнение он выразил в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Это фиаско Украины. Реально. Но фиаско не народа Украины, а той Украины, которая проводит вот эту человеконенавистническую, русофобскую, антирусскую позицию. Это личный провал Порошенко, который отдавал этот приказ. И вот для того, чтобы сейчас зачистить этот провал, он вводит военное положение и пытается надувать щеки», — подчеркнул Коротченко.

«Но факт остается фактом — никто из украинских моряков не принял бой, героически не потопили, открыв кингстоны, свои корабли, не подорвали себя наконец, не проявили военно-морское геройство. Просто никто не захотел умирать за этого, извините, ожиревшего упыря, который сегодня занимает кресло президента Украины», — резюмировал эксперт.

Ранее, говоря о целях провокации Порошенко в Азове, Коротченко отметил, что украинским военным морякам была поставлена задача проплыть мимо российских пограничников. В случае обнаружения им следовало вступить в бой с россиянами и умереть «героями».

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава ВМСУ вошли в российские территориальные воды, нарушив границу РФ. Судна-нарушители опасно маневрировали и отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. В итоге корабли были задержаны. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии».