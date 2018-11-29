«Сдавшиеся украинские корабли тоже фейк?»: в РФ отреагировали на слова украинского офицера о «Балах» в Крыму

Москва, 29 ноября. Российские комплексы противокорабельной обороны «Бал», которые были переброшены в Крым, на Украине назвали «фейковой силой». По словам заместителя командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Александра Самарского, украинская разведка знала о том, что данные комплексы находятся в Крыму.

«Я полагаю, что, скорее всего, это снова очередная, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Самарский также уверен в том, что после воссоединения с Крымом в распоряжении РФ оказались и комплексы береговой обороны, ранее принадлежащие Украине.

Отметим, что в России Самарский является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено СК РФ в феврале прошлого года по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Заявление украинского офицера по поводу переброшенных в Крым комплексов «Бал» прокомментировали пользователи российских социальных сетей. Некоторые из них считают, что на Украине живут в иллюзорном мире.

«Да, да Саша. Хорошо. Продолжайте жить в своем иллюзорном мире», — написал пользователь под ником sektor7 Sektor7.

«Ну так пусть сядет в лодку и прямиком к мосту, без сигналов, а там посмотрим кто фейк, а кто пшик», — порекомендовал Самарскому пользователь klemmer.

«Может и сдавшиеся украинские корабли в керченском порту тоже фейк?» — отреагировал на слова подполковника popov.977.

«Видимо, он очень расстроился, что мы не применили данные комплексы против украинских катеров. А он так на это рассчитывал!» — отметил Сергей Викторович.

«У них все фейки и мультики, даже мост не видели, для них это был мираж и перли напролом», — прокомментировал недавнюю провокацию украинских ВМС пользователь astragabor.

В минувшее воскресенье два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава ВМСУ вошли в российские территориальные воды, нарушив границу РФ. В итоге устроившие провокацию корабли были задержаны. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии».