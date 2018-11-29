Сирия: новому спецпосланнику ООН нужны месяцы, чтобы вникнуть в курс дела — оппозиция САР

Астана, 29 ноября. Сирийская оппозиция надеется на прогресс в формировании конституционного комитета при Стаффане де Мистуре, тогда как его преемнику потребуется длительное время для полного ознакомления с деталями ситуации.

Роль нынешнего спецпосланника ООН по Сирии обсуждалась на очередном раунде переговоров по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республики, стартовавшем накануне в Астане. Руководитель делегации оппозиции САР Ахмад Тома высказал опасения, что процесс приостановится на срок, необходимый преемнику де Мистуры Гейру Педерсену для того, чтобы войти в курс дела.

«Боимся, что ситуация вернется вновь к началу, к нулю, так как Гейр Педерсен со своей командой начнет изучать досье с самого начала. Я знаю, что он позитивный человек и у него сильное желание достичь успехов в решении вопроса, однако на изучение документов уйдет несколько месяцев», — заявил Тома.

Как напомнили представители сирийской оппозиции, в 2014 году при вступлении де Мистуры в должность спецпосланник долго изучал все документы, после чего предложил «частичное решение», а затем выступил с резолюцией «О прекращении огня в Сирии».

«Возможно, Педерсен предложит частичное решение, затем свое видение решения, а потом будет стремиться предложить новую резолюцию, и проблема затянется. Мы все еще надеемся, что будет достигнут прогресс с конституционной комиссией сейчас, с де Мистурой, это будет крайне важный шаг», — сообщил представитель оппозиции.

Напомним, Стаффан де Мистура возглавил делегацию ООН на переговорах в «астанинском формате», где Россия вместе с партнерами — Турцией и Ираном — и спецпосланником ООН работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в САР.