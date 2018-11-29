Минздрав РФ может добавить в программы профилактики препятствующие заражению ВИЧ препараты

Москва, 29 ноября. Российское министерство здравоохранения может добавить препятствующие заражению ВИЧ препараты в программы профилактики.

Как сообщает пресс-служба федерального ведомства, решение о готовности рассмотрения такой возможности было принято по итогам работы Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

«Также было принято решение о необходимости дополнительного анализа международного опыта по включению в профилактику ряда препаратов, которые препятствуют заражению ВИЧ и рассмотрения возможности их использования в РФ», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава.

Как сообщает телеканал 360, на сегодняшний момент в федеральном регистре людей с ВИЧ-инфекцией находятся более 800 тысяч граждан России, прирост новых случаев в стране составляет порядка 85 тысяч человек ежегодно.