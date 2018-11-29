В Новой Зеландии обнаружены останки загадочного существа

Крайстчерч, 29 ноября. На новозеландском пляже близ города Крайстчерч найдены останки необычного морского обитателя.

Жительница новозеландского города Крайстчерч нашла на местном пляже необычные останки, которые приняла поначалу за мумифицированное тело пришельца — об этом сообщает The New Zealand Herald.

Женщина нашла «пришельца» после шторма и незамедлительно сообщила об этом в Facebook, попросив пользователей Сети помочь с опознанием. На фотографиях, которые выложила Хана Мэри, виден скелет с лапами и крыльями, причем на крыльях имеются когти, а в пасти — ряд маленьких, но острых зубов.

«Может кто-нибудь опознать эту рыбу/ската/пришельца, которого выбросило на берег?» — написала женщина.

Многие ответили, что, скорее всего, останки принадлежат скату. Эту догадку позднее подтвердили и ученые. Ихтиолог Малкольм Фрэнсис из Национального исследовательского института воды и атмосферы Новой Зеландии, пришел к выводу, что останки принадлежат самцу ската, который относится к виду Dipturus nasutus.

Это хрящевые рыбы длиной менее метра, обитающие в восточной части Индийского и юго-западной части Тихого океанов и относящиеся к вымирающему виду.