Гиперзвуковые ракеты «Циркон» испытают в 2019 году

Москва, 29 ноября. В будущем году с кораблей и подводных лодок начнутся испытания российских гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон».

Об этом со ссылкой на источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС. Уточняется, что испытания будут проходить на морских полигонах Северного флота.

Телеканал 360 напоминает, что дальность стрельбы ракет «Циркон» составляет около 400 километров, а скорость полета – до шести Махов. Российские ракеты будут запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса.

Добавим, что по данным различных источников ТАСС, гиперзвуковыми противокорабельными ракетами должны вооружить атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».