Центробанк сообщил о дефиците оборудования для сбора биометрических данных

Москва, 29 ноября. В ЦБ РФ заявили, что для сбора биометрических данных не хватает оборудования и предложили банкам новые пути решения проблемы.

Введение биометрической системы идентификации клиентов банков в России столкнулось с очередным трудностями. В Центробанке заявляют, что для массового сбора биометрии в стране не хватает специального оборудования. В то же время участники рынка отрицают наличие дефицита и объясняют ситуацию тем, что банки не спешат тратить средства на сбор данных, поскольку стоимость комплекта оборудования только для одного банковского офиса может составлять до девяти миллионов рублей.

Согласно параметрам проекта, российские банки до января будущего года должны подключить к Единой биометрической системе (ЕБС) до 20% своих офисов, и охватить 100% из них к концу 2019 года. В данный момент количество отделений, где можно «сдать биометрию», по данным «РБК», насчитывает лишь 450 по всей стране.

Как отмечают эксперты, для подключения к ЕБС банкам необходимы средства криптографической защиты специального класса, исключающие возможность утечки личных данных россиян. И такое решение есть, сообщают в Центробанке, причем — в нескольких вариантах, подешевле и подороже.

«Уже есть стандартизированное решение. В настоящее время с учетом особенностей операционных моделей банков ЦБ совместно с ФСБ проработал вариант облачного и типового решений по подключению банков к ЕБС с выполнением всех необходимых технологических требований и требований по обеспечению информационной безопасности», — рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«Стандартизированное решение» обойдется банкам в сумму от 5 до 9 млн рублей на один офис. «Облачное и типовое» — позволят сэкономить путем подключения к специальному сервису без внедрения оборудования в инфраструктуру банка.

Как ожидается, новые варианты, предложенные ЦБ, простимулируют банки к скорейшему внедрению системы биометрической идентификации.

Тем временем, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не исключает сдвига заявленных ранее сроков внедрения ЕБС, как и возможность освобождения небольших кредитно-финансовых учреждений, не работающих с физлицами, от необходимости подключения к Единой биометрической системе.