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Трамп пригрозил рассекретить «разрушительные» для демократов документы

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Трамп пригрозил рассекретить «разрушительные» для демократов документы

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп пригрозил рассекретить документы, который могут стать «разрушительными» для демократов.

Своими мыслями на тему республиканец поделился в интервью газете New York Post, уточнив, что готов пойти на такой шаг, если оппоненты инициируют в Конгрессе расследования в отношении него. 

«Если они хотят играть жестко, я сделаю это. Они увидят, насколько разрушительными являются эти страницы. Если они хотят запугивать президента, я думаю, что это будет лучшей вещью, которая может произойти», — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп не стал раньше времени говорить, какие именно документы готов предать огласке, однако уточнив, что это — материалы экс-директора ФБР Коми, а также бывшего высокопоставленного чиновника министерства юстиции Брюса Ора

«Я привык давать сдачи, и я ударю по ним так сильно, как еще никто не ударял», — цитирует Дональда Трампа телеканал 360.

Автор: Константин Терехов
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