Трамп пригрозил рассекретить «разрушительные» для демократов документы

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп пригрозил рассекретить документы, который могут стать «разрушительными» для демократов.

Своими мыслями на тему республиканец поделился в интервью газете New York Post, уточнив, что готов пойти на такой шаг, если оппоненты инициируют в Конгрессе расследования в отношении него.

«Если они хотят играть жестко, я сделаю это. Они увидят, насколько разрушительными являются эти страницы. Если они хотят запугивать президента, я думаю, что это будет лучшей вещью, которая может произойти», — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп не стал раньше времени говорить, какие именно документы готов предать огласке, однако уточнив, что это — материалы экс-директора ФБР Коми, а также бывшего высокопоставленного чиновника министерства юстиции Брюса Ора