Трамп решит о встрече с Путиным после ознакомления с отчетом по Украине

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп решит о встрече с президентом России Владимиром Путиным после ознакомления с отчетом по ситуации на Украине.

С заявлением на тему хозяин Белого дома выступил во время интервью газете New York Post, констатировав, что окончательное решение будет принято после того, как помощники предоставят ему отчет.

«Мы увидим, мы узнаем, что произошло. Мне не понравился этот инцидент, и нам представят доклад по поводу того, что происходит», — резюмировал американский лидер.

Напомним, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести двустороннюю встречу на полях саммита G-20 в Аргентине, который пройдет 30 ноября – 1 декабря.

Как сообщает телеканал 360, накануне глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что провокации Украины в Керченском проливе не должны помешать предстоящей встрече российского и американского лидеров.