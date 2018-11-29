«Мал клоп, да вонюч»: Коротченко раскрыл цель провокации Порошенко в Азове

Москва, 29 ноября. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя произошедшее в Керченском проливе, отметил, что все три судна ВМС Украины, которые были задержаны российскими пограничниками, являются полноценными боевыми единицами. Он также раскрыл цель данной провокации в Азове.

«Не крейсера, не авианосцы, но мал клоп, да вонюч», — отметил журналист в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, вошедшие в российские территориальные воды украинские плавсредства были достаточно вооружены для того, чтобы реально дать бой российской погранохране. На задержанных кораблях были автоматические пушки, крупнокалиберные пулеметы, огромное количество стрелкового оружия, отметил Коротченко.

Говоря о целях провокации Порошенко в Азове, журналист отметил, что тот первоначально поставил задачу украинским военным морякам действовать скрытно: «просочиться», проплыть мимо российских пограничников. Именно для этого украинские моряки отключили средства опознавания, не вступали запросили заранее проход.

«Тактика была такая: быстро, внезапно и необнаруженными подплыть, прорваться и дальше кричать о геройском проходе в Азовское море», — пояснил Коротченко.

В случае обнаружения украинских судов, предполагалось, что украинские моряки вступят в скоротечный бой с российскими пограничниками, исходом которого бы стало потопление кораблей ВМС Украины и «героическая» гибель двадцати трех украинцев, отметил он.

Коротченко обратил внимание на то, что некоторые «персонажи», участвовавшие в провокации, изначально были медийно раскручены специально, чтобы возникли такие новые «Нади Савченки», а также герои Украины, погибшие в неравном бою.