В МВФ готовы обсудить предоставление очередного кредита Украине

Вашингтон, 29 ноября. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристина Лагард заявила, что в МВФ готовы рассмотреть предоставление финансовой помощи Киеву после 10 декабря.

Соответствующее заявление директора МВФ было сделано после телефонного разговора Лагард с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого стороны обсудили последовательность действий.

«Предварительные действия, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после этого», — сообщала Лагард.

Как отметила директор-распорядитель МВФ, Порошенко рассказал ей о параметрах бюджета Украины на 2019 год, получивших удовлетворительные оценки специалистов Международного валютного фонда.

Президент Украины, в свою очередь, заявил в Twitter, что введение в ряде регионов страны военного положения не повлияет на позицию МВФ.

«Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов оказать соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования. Было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ», — написал Порошенко.

Как сообщает «Газета.ру», Украина должна до конца текущего года получить от МВФ в общей сложности около 2,5 млрд долларов. Одним из основных условий для выделения очередного кредита было повышение тарифов на газ для населения страны. Киевские власти называют предоставление финансовой помощи со стороны Международного фонда едва ли не единственным средством спасения от экономического кризиса на Украине.