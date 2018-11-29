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Сирия: ливанские военные спасли 27 похищенных граждан САР

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Сирия: ливанские военные спасли 27 похищенных граждан САР

Бейрут, 29 ноября. В результате спецоперации в долине Бекаа подразделения ливанской армии спасли из плена граждан Сирийской Арабской Республики и арестовали их похитителей.

Об операции, проведенной на западе долины Бекаа, сообщается в официальном заявлении пресс-службы ливанской армии, которое цитирует РИА Новости.

«Получив данные от разведки о заложниках на ферме на окраине поселения Баалюль — западный Бекаа, силы армии реализовали рейд. В результате освобождены 27 граждан Сирии», — сообщают в Вооруженных силах Ливана.

Как подчеркивается в заявлении, арестованы три гражданина Ливана, которые организовали похищение сирийцев с целью получения выкупа. У задержанных изъято оружие и боеприпасы к нему.

Напомним, долина Бекаа находится на востоке Ливана и граничит с Сирийской Арабской Республикой.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что 27 ноября на востоке сирийской провинции Алеппо были освобождены 10 человек, которые удерживались террористами в качестве заложников.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
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