Киев, 29 ноября. Заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский заявил, что размещенные в Крыму российские комплексы противокорабельной обороны «Бал» являются «фейковой силой». Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Прямой».

По мнению украинского военного, данные противокорабельные комплексы якобы представляют собой «фейковую силу».

«Я полагаю, что, скорее всего, это снова очередная, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы», — заявил Самарский.

Он добавил, что украинская разведка знает о присутствии данных комплексов на крымском полуострове.

«Бал» является береговым ракетным комплексом, вооруженным противокорабельными ракетами X-35. Он был принят на вооружение России в 2008 году. Данный комплекс предназначен для контроля над территориальными водами и проливами, а также для защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья, включая десантоопасные направления.

Комплексы «Бал» были развернуты в Крыму после инцидента с группой из трех украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе. Данные корабли вторглись в территориальные воды России, пытаясь прорваться через Керченский пролив из Черного в Азовское море. Корабли совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования российских властей. В итоге, береговой охране РФ пришлось задержать корабли и их экипаж, которые сейчас находятся в Крыму. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.