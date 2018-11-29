«Литра точно залита»: россияне прокомментировали речь Порошенко об инциденте в Керченском проливе

Москва, 29 ноября. Украинский президент Петр Порошенко выступил в Чернигове с речью, в которой заявил, что корабли ВМС Украины были задержаны Россией якобы для того, чтобы сорвать получение украинской православной церковью автокефалии. Российские пользователи соцсетей удивились странному поведению президента Украины и предположили, что он выступает не вполне трезвым.

Выступая перед жителями Чернигова, Порошенко попытался объяснить, почему, с его точки зрения, Россия задержала украинские корабли, нарушившие границу РФ в районе Керченского пролива. По мнению Порошенко, это связано с возможным получением автокефалии украинской церковью.

«Говорят, а для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст», ― заявил Порошенко.

Многие отметили, что у Порошенко на выступлении странная дикция, кроме того, он много и активно жестикулирует. Также в глаза бросается явно возбужденное состояние украинского президента и его ничем не объясненное веселье. Комментаторы предположили, что Порошенко может быть нетрезв.

«Литра точно залита», ― предположил один из пользователей «ВКонтакте».

Кроме того, в своем выступлении Порошенко предположил, что еще одной целью задержания украинских кораблей-нарушителей могла стать «попытка лишить Украину финансирования».

«И вторая позиция, чтобы лишить нас международной помощи. Якобы средств стране, которая не воюет, не дадут», ― заявил Порошенко.

Напомним, что в действительности украинские корабли были задержаны за нарушение государственной границы России в районе Керченского пролива. Корабли ВМС Украины совершали опасные маневры и отказывались выполнять законные требования. В итоге они были задержаны береговой охраной РФ, а их экипаж арестован. Сейчас корабли и их экипаж находятся в Крыму; в отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы.