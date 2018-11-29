Руководитель ВТБ пришел на инвестиционный форум в костюме джедая

Москва, 29 ноября. Руководитель ВТБ Андрей Костин посетил прием инвестиционного форума в костюме одного из героев киносаги «Звездные войны».

О «космических рисках» и попытках «Звезды смерти» «запугать республику санкциями» гостям приема ВТБ на инвестиционном форуме «Россия зовет» рассказали в костюмах джедаев руководитель банка Андрей Костин и первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

Закрытая вечеринка для участников форума, как сообщает «РБК», проходила в стилистике киноэпопеи «Звездные войны». Так, Костин выбрал для себя костюм Оби-Вана Кеноби, а Соловьев перевоплотился в Люка Скайуокера.

«Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!», — обратился к присутствующим Соловьев.

Напомним, 10-й ежегодный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» стартовал накануне в Москве. Цели мероприятия — привлечение капитала в российскую экономику, улучшение инвестиционного климата и развитие внешних экономических и деловых связей страны. В работе пленарной сессии форума принял участие президент РФ Владимир Путин. Как сообщают «Известия», лидер государства заявил, что российская экономика адаптировалась к внешним шокам и создает условия для своего развития.