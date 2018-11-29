Сирия: из-за обстрела боевиками Алеппо пострадали мирные жители

Дамаск, 29 ноября. Боевики террористических группировок провели обстрел жилых районов сирийского города Алеппо. По данным сирийских СМИ, несколько жителей города получили ранения и травмы.

«Террористические группировки обстреляли тремя ракетами район аз-Захра в Алеппо​​​. Еще несколько ракет упали в районе Нового Алеппо, несколько мирных жителей пострадали», ― передает телеканал Ikhbariya.

Как сообщало ранее министерство обороны России, на прошлой неделе боевики провели обстрел жилых районов Алеппо химическими снарядами. Вскоре после обстрела на место прибыли российские военные химики.

Обстрел Алеппо ведет банда боевиков, укрепившаяся в пригороде города. Ее целями становятся окраины и центр города.

Напомним, что о возможной провокации с использованием химического оружия, на которую могут пойти боевики при содействии организации «Белые каски», ранее сообщало российское оборонное ведомство.