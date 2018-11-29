Путин освободил россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Москва, 29 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому для получения компенсаций и льгот не нужно доказывать отсутствие долгов за ЖКУ.

Законопроект, освобождающий граждан РФ от необходимости предоставлять документальное доказательство отсутствия долгов за жилищно-коммунальные услуги, был подготовлен депутатами «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Документ оговаривает новые принципы предоставления льгот и компенсаций, согласно которым исключается обязанность доказывать своевременную оплату счетов за ЖКУ. Отныне наличие задолженности будет определяться соответствующим судебным решением, вступившим в законную силу. Предоставлять документы, доказывающие наличие или отсутствие судебного акта также не нужно.

Предполагается, что отвечающее за предоставление субсидий учреждение будет использовать систему ГИС ЖКХ, в которой размещается информация по судебным актам.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, законодательная инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и избавление жителей страны от бюрократической волокиты.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в 2019 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышены в два этапа и вырастут в целом за год на 4,1%. При этом долги россиян за ЖКУ по состоянию на 1 октября текущего года превысили сумму в 1 трлн 298 млрд рублей. Владимир Путин призвал оперативно решать проблемы по дебиторской задолженности в сфере ЖКХ, соблюдая интересы жителей страны.