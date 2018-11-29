«Федерация олигархических группировок»: в Польше объяснили, почему Украина перестала быть государством

Варшава, 29 ноября. Одна из крупнейших польских ежедневных газет «Речь Посполита» (Rzeczpospolita) назвала Украину нестабильной и непредсказуемой страной, которая остается чем-то вроде «федерации олигархических группировок», несмотря на очередные революции и попытки провести реформы. Из-за этого, по мнению автора статьи, Украина перестала быть государством.

Так, в Польше уверены в том, что Украине не судьба сблизиться с ЕС и НАТО. Из-за этого Варшаве следует переосмыслить курс восточной политики страны, так как «Украина рискует превратиться в современный аналог Дикого поля», считают авторы статьи, размещенной Rzeczpospolita.

«К сожалению, в ней [Украине] все чаще видят болото, которое может затянуть другие страны, если они будут слишком активно заниматься её делами», — отмечает издание.

Всему виной ситуация в самой Украине, которая остается чем-то вроде «федерации олигархических группировок», и не может стать государством в современном значении этого слова, несмотря на очередные революции и попытки провести реформы.

В настоящее время Польша не верит в то, что Украина сблизится с евроатлантическими структурами. Сформировать в этой стране устойчивый демократический режим можно только при помощи иностранной военной оккупации, поскольку Украина «плотно опутана олигархической сетью», пишет Rzeczpospolita, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что многие приехавшие на заработки в Польшу украинцы попадают в кабальные условия: их лишают паспортов, заставляя работать по 12 часов ежедневно.