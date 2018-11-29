Китай и Соединенные Штаты стремятся к военному присутствию в Арктике — адмирал США

Вашингтон, 29 ноября. Вице-адмирал США Эндрю Льюис заявил, что Китай стремится к военному присутствию в Арктике, и Соединенным Штатам нужно сосредоточиться на этой же цели.

Командующий Вторым флотом ВМС США Эндрю Льюис упомянул Арктику в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По мнению вице-адмирала, полярная зона превращается в «место конкуренции» сразу нескольких государств, и Россия пока опережает других в присутствии на этой территории.

«Китай стремится к военному присутствию в Арктике, а русские уже в Арктике, причем именно с военной точки зрения. Логичное развитие событий заключается в том, что Китай будет иметь там военное присутствие. Мы должны быть там, чтобы, по крайней мере, понимать, что нужно делать», — заявил Льюис.

Как сообщает «Газета.ру», ранее Счетной палатой США был подготовлен доклад, объясняющий необходимость присутствия Соединенных Штатов в арктической зоне. По мнению специалистов ведомства, российские инвестиции в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути являются для Вашингтона «фактором риска» и нужно «защищать интересы» США в Северном ледовитом океане.

21 ноября в ходе Федерального форума «Дни Арктики в Москве» президент РФ Владимир Путин заявил, что Арктика «играет для России стратегическую роль» и сообщил об укрупнении присутствия в регионе. Президент отметил, что российские специалисты проводят исследования, осуществляют «масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению».