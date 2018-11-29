Берлин, 29 ноября. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал «Северный поток ― 2» геополитическим проектом России, направленным на поставки газа обход Украины. Том он заявил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

«Думаю, что это является и отражением беспокойства США по этому поводу, которое высказывается вот уже пару лет. Беспокойство по поводу того, что это чисто геополитический проект России — поставлять газ на Запад напрямую, обходя Украину и другие государства Восточной Европы», — заявил Волкер.

По его мнению, Россия якобы пытается «усилить давление» и «расширить прямой бизнес» с партнерами в странах Западной Европы. С точки зрения спецпредставителя США, это является поводом приостановить данный проект. Также он выразил сомнение, что «Северный поток ― 2» соответствует антимонопольной политике ЕС, пишет RT.

Напомним, что российский президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что причиной реализации «Северного потока ― 2» является увеличение потребления энергии в Европе, а сам проект – не закрывает возможности для транзита газа через Украину.