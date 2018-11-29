Facebook начал блокировать «пикантные» фото Макрона

Москва, 29 ноября. Социальная сеть Facebook блокирует записи, на которых президент Франции Эммануэль Макрон предстает в «неподобающем» виде.

Сразу несколько пользователей Facebook обратили внимание на то, что посты, в которых содержится фотография Макрона, где он позирует с голыми по пояс темнокожими парнями, блокируются как «контент, не соответствующий правилам социальной сети».

«Моя публикация от 30 сентября с Макроном на фотографии подверглась цензуре в Facebook. Мой комментарий был таким: «Забавный способ отметить 60-ю годовщину Пятой республики». Причина блокировки: нагота. Эти люди сумасшедшие», — пишет один из них в своем Twitter.

Еще один пользователь приводит в Twitter уведомление, полученное по поводу блокировки своей записи в Facebook, в котором упоминаются такие причины как «нагота» и «сексуальные действия».

«Что случилось после фото, господин Макрон?» — в шутку добавляет пользователь.

Как пишут «Известия», серия фотографий была сделана в ходе визита президента Франции на остров Сен-Мартен в Карибском море и вызвала шквал негативных комментарий в Сети.

