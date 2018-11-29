Канадские СМИ объяснили, как американцы превратились в «плохих парней» для всего мира

Оттава, 29 ноября. Канадское издание The Globe and Mail пишет, что американцы за последние десятилетия превратились в «плохих парней» для всего мира. За все это время США, применяя силу, вмешиваясь в дела других государств, уничтожали демократию. Такая политика привела к тому, что нынешний президент США Дональд Трамп «дружит» с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кроме того, США потеряли доверие со стороны традиционных союзников в лице Евросоюза.

Автор статьи — доцент университета штата Джорджия Джаред Йейтс Секстон. На страницах канадского издания The Globe and Mail он пишет, что Америка «оказалась на неправильной стороне истории». Так, полиция в США применяет слезоточивый газ против мигрантов, в том числе и против детей. Примером тому служит недавний инцидент в районе мексиканского города Тихуана. Специалист считает, что Трамп — главный виновник такого «пробуждения худших инстинктов» в Штатах.

По его словам, современный портрет США определяется в настоящее время распространением в обществе расистских настроений, преследованиями американских транссексуалов, введенным Трампом запретом на въезд мусульман. Благодаря американскому президенту Вашингтон установил более тесные связи с Саудовской Аравией, КНДР и РФ, однако начал терять союзников в ЕС и НАТО. Подлинная природа проблем Америки выражается именно в этих «порочных пактах с деспотами», пишет Секстон.

Автор указал на то, что Трамп «легитимизирует безумного диктатора Ким Чен Ына», стремится избежать излишнего вмешательства в Саудовскую Аравию после жестокого убийства и расчленения журналиста, восхищается государственными пропагандистскими СМИ тиранических режимов, предлагая возможность отмены выборов или игнорирования ограничения сроков своей администрации.

The Globe and Mail приходит к выводу, что американцы «стали злодеями в мировых делах» «под токсичным руководством господина Трампа».

Автор уверен в том, что США под руководством Трампа теряют свои позиции на мировой арене.

«Связав свою судьбу с самыми презренными и коррумпированными странами мира, Штаты отказались от своего лидерства и контроля», — считает он.

Американское оружие «регулярно убивает невинных мирных граждан», а администрация Трампа финансирует «бесконечные войны, которые дестабилизируют целые регионы», приводит примеры Секстон.

Эксперт констатировал, что всему виной стала американская политика прошлых лет. За прошедшие десятилетия США вторгались в суверенные государства, уничтожали свою собственную демократию, вмешиваясь в дела других государств и свергая избранные правительства.

Новые реалии прекрасно осознает весь остальной мир. Так, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, насмотревшись, как Трамп пренебрегает существующими договорами, высказались за мировой порядок, в котором либеральные демократические страны не должны зависеть от Америки, чтобы поступать правильно, резюмирует The Globe and Mail, передает RT.