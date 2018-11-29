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Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование

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Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование

Москва, 29 ноября. Российский президент Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно данному документу, минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной величины МРОТ, а не из двукратной. Кроме того, расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Сами взносы должны быть полностью уплачены не позднее 31 декабря текущего года.

Также законопроект определяет порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов тем гражданами, которые добровольно вступили в правовые отношения по обязательному пенсионному страхованию.

Как прокомментировал документ глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, данный документ по сути снижает платеж для «покупки» стажа, необходимого для выплаты пенсий.  

Автор: Антон Зарубин
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