Украина обжалует «поведение России» в международном трибунале

Киев, 29 ноября. Власти Украины обратились в международный трибунал по морскому праву с жалобой на инцидент в Керченском проливе.

Министерство иностранных дел Украины обжалует «поведение России» в международном трибунале ООН — об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства. Поводом для обращения стал инцидент в Керченском проливе, который, по мнению Киева, свидетельствует о «эскалации» со стороны РФ.

«Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, планирующих пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты. Последние действия, включая и обстрел и захват украинских кораблей свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России, создание препятствий для судоходства», — говорится в сообщении МИД Украины.

Как особо подчеркивают в ведомстве, Киев намерен «обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств».

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. После целого ряда предупреждений, пограничники ФСБ России были вынуждены задержать корабли вместе с экипажами, члены которых были отправлены под арест за незаконное пересечение российской границы.

Как сообщает «Газета.ру», накануне в ЕС призвали стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность и снизить эскалацию в ситуации, а РФ — безотлагательно освободить захваченные суда и экипаж.