Переговоры в Астане являются самыми эффективными — сирийская оппозиция

Астана, 29 ноября. Глава делегации сирийской оппозиции в Астане Ахмад Тома назвал российско-турецкое соглашение по Идлибу «ярким успехом» «астанинского формата».

По сравнению с остальными форматами переговоры в Астане являются «самыми эффективными» — об этом заявил руководитель делегации сирийской оппозиции Ахмад Тома, слова которого приводит РИА Новости.

«Особенность астанинского процесса в том, что он единственный эффективный на данный момент, в свете закрытия остальных. И это единственный процесс, в котором достигнуто как минимум два успеха. Первый - это договоренность по Идлибу, турецко-российская договоренность, и сегодня на переговорах она была усилена», — сообщил Тома.

Как было отмечено, в ходе переговоров по Идлибу стороны договорились увеличить количество пунктов наблюдения за нарушениями в границах демилитаризованной зоны, а также следить за соблюдением условий договоренностей. Как подчеркнул Тома, соглашение по Идлибу достигнуто между Россией и Турцией, поэтому именно эти две страны будут нести ответственность за ситуацию в Идлибе.

«Второй успех — достигнутое в Астане-8 соглашение о проведении национального диалога, который является колыбелью конституционной комиссии», — отметил делегат.

Напомним, двухдневный раунд переговоров по Сирии начался в Астане накануне. В столицу Казахстана прибыли делегации России, Турции и Ирана, Сирийской Арабской Республики, а также представители сирийской оппозиции. Ранее президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.