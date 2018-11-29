В Киеве обвинили Россию в блокаде украинских портов в Азове

Киев, 29 ноября. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что Россия якобы блокирует украинские порты Бердянск и Мариуполь в Азовском море для выхода и входа судов. Свое мнение он выразил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, якобы 35 украинских судов стоят заблокированными. По утверждению Омеляна, движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

«То есть, Россия заблокировала украинские порты в Азовском море», — отметил чиновник.

Омелян считает, что 18 судов находятся в ожидании входа в Азовское море. 14 из них направляются в порт Мариуполь, а еще четыре — в порт Бердянск. Три корабля не могут выйти из порта Бердянск на выход из Азовского к Черному морю. Шесть — из порта Мариуполя. У причалов в портах стоят еще восемь судов, уверен министр.

Омелян утверждает, что таким образом российская сторона «блокирует работу украинских портов в акватории Азовского моря и постепенно вытесняет Украину из ее законных территорий».

В минувшее воскресенье три корабля ВМСУ нарушили российскую границу, проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование в Керченском проливе. Российские пограничники были вынуждены ответить на эту провокацию. Они применили оружие и силой остановили украинские суда. Украина обвинила РФ в «агрессии».