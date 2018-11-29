ЕС опубликовал свое заявление по инциденту в Керченском проливе

Брюссель, 29 ноября. Власти Евросоюза собираются внимательно следить за развитием ситуации в Керченском проливе и адекватно действовать, поддерживая координацию со своими партнерами. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени Евросоюза.

Отмечается, что в озвученном ею заявлении, которое было подготовлено по итогам двухдневных консультаций между членами ЕС, нет формулировок о возможном введении новых санкций против России.

«ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни», ― гласит текст заявления.

Напомним, что в это воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ, попытавшись прорваться в Азовское море через Керченский пролив. Их опасные маневры и отказ подчиняться законным требования российских властей привели к тому, что корабли и их команда были задержаны береговой охраной РФ.