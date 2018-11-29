Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

ЕС опубликовал свое заявление по инциденту в Керченском проливе

132
0 Оставить комментарий

ЕС опубликовал свое заявление по инциденту в Керченском проливе

Брюссель, 29 ноября. Власти Евросоюза собираются внимательно следить за развитием ситуации в Керченском проливе и адекватно действовать, поддерживая координацию со своими партнерами. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени Евросоюза.

Отмечается, что в озвученном ею заявлении, которое было подготовлено по итогам двухдневных консультаций между членами ЕС, нет формулировок о возможном введении новых санкций против России.

«ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни», ― гласит текст заявления.

Напомним, что в это воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ, попытавшись прорваться в Азовское море через Керченский пролив. Их опасные маневры и отказ подчиняться законным требования российских властей привели к тому, что корабли и их команда были задержаны береговой охраной РФ.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.