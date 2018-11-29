Сирия: данные МО РФ о готовящейся химатаке позволят нивелировать ее пропагандистский эффект

Москва, 28 ноября. Опубликованные ранее данные министерства обороны РФ о готовящейся химической атаке в Сирии, которую планируют боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), нивелируют пропагандистский эффект. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, публикация планов боевиков министерством обороны РФ, скорее всего, нивелирует пропагандистский эффект, на который рассчитывают западные спецслужбы и даже, возможно, заставит террористов отказаться от своих планов.

Напомним, что ранее МО РФ сообщало, что боевики ИГ организовали производство самодельных минометных снарядов в населённом пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор. По данным российского оборонного ведомства, боевики намерены начинять их отравляющими веществами, чтобы обстрелять позиции курдских сирийских демократических сил (СДС). Это даст повод США обвинить в обстреле правительственные силы Сирии, чтобы нанести по ним авиаудар.

1 Организация запрещена на территории РФ.