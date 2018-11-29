Экс-министра обороны Украины Гриценко закидали яйцами в Одессе

Одесса, 29 ноября. Бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, прибывший с визитом в Одессу, подвергся нападению со стороны неизвестных лиц, которые забросали его яйцами. Об этом рассказали в пресс-службе политика.

По словам пресс-секретаря Кристины Бондаренко, инцидент произошел в Приморском районе города. Несколько десятков неизвестных перегородили Гриценко дорогу, приехавшему на радиоэфир. Особо досталось его сторонникам, которые сопровождали политика. Помимо яиц, нападавшие использовали и газовые баллончики. Некоторых сопровождавших Гриценко сильно избили. Сам же чиновник в драке не пострадал.

Конфликт был остановлен после того, как на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению всех участников случившегося, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. По факту нападения на Гриценко было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает издание «Русская весна».

Позже Гриценко, участвующий в президентской кампании 2019 года, на своей странице в социальной сети Facebook написал, что за нападением стоит именно глава государства Петр Порошенко.

«Здесь, в Одессе, жирный заступ за рамки закона и человечности. Это и есть твоя мобилизация, Петр Алексеевич? Не устал чужим прутнем крапиву косить?» — написал Гриценко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. За годы правления рейтинг Порошенко обрушился больше чем в пять раз. Официально он до сих пор не подтвердил свое участие в выборах.