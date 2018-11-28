Горсовет Запорожья не смог лишить русский язык статуса регионального

Запорожье, 29 ноября. Запорожский городской совет не смог отнять у русского языка статус регионального, сообщают украинские СМИ. Отмечается, что депутаты не сумели набрать необходимого количества голосов для отмены ранее принятого решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.

В итоге русский язык сохранил свой статус регионального в Запорожье. Кроме того, депутаты не смогли изменить закон о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях Запорожья.

Также в силе осталось и решение «О создании условий для дальнейшего развития русского языка в Запорожье», принятое горсоветом в 2007 году, а также постановление «О проведении в Запорожье совещательного опроса граждан (консультативного референдума) по выявлению воли граждан города по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским» от 2009 года.

Напомним, что ранее русский язык лишился статуса регионального в Херсоне и в Николаевской области. Кроме того, прокуратура Донецкой области обратилась в суд с требованием отменить решение об установлении регионального статуса русского языка.

Отметим также, что уже сейчас на Украине действует ряд квот, определяющих, например, процент песен и программ на радио в прайм-тайм на украинском языке. Сейчас не менее 35% песен и 60% программ на радио должны быть на украинском языке. Что касается телевидения, то с 2017 года 75% контента должно быть на украинском языке.