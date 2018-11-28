Климат не способствует: удастся ли петербуржским чиновникам сохранить исторические фасады. ФАН-ТВ

Общественная палата Санкт-Петербурга, представители профессионального сообщества и председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров обсудили проблему реставрации фасадов исторических зданий. Все больше из них нуждаются в реставрации, а средств не хватает. В такой ситуации хотят возродить опыт губернаторской программы «Фасады Санкт-Петербурга», реализованной в 2005—2007 годах.

«Петербургский климат не способствует сохранению архитектурного декора зданий и за ними, конечно, надо следить. Если что-то происходит не очень хорошее, то реставрировать. У нас есть много зданий-памятников, которые являются многоквартирными домами и требуют к себе особого внимания города», — рассказал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

В Санкт-Петербурге 1900 жилых домов — памятники, из них 1400 находятся в центральных районах города. С 2005 по 2013 годы действовала программа, благодаря которой удалось отреставрировать 484 фасада. В 2017 году совместно с фондом капремонта было приведено в порядок 76 объектов, являющихся домами-памятниками.

«Сложные объекты, которые требуют реставрации. Их — 262, но это не значит, что завтра на них надо поставить леса и начать работать. Где-то 25-30 домов-памятников со сложными фасадами хорошо бы отреставрировать», — отмечает Сергей Макаров.

Прокомментировал чиновник и взаимодействие властей в вопросах реставрации с деятелями культуры, местными активистами и другими борцами за сохранность архитектурного наследия.

«Невозможно выйти на работы на фасад, если у вас нет проектной документации, а поскольку это будут работы по сложной реставрации, на них еще обязательно будет сделана историко - культурная экспертиза. Поэтому участвуют все, кто только может», — подчеркнул Сергей Макаров.

Как утверждает Сергей Макаров, 262 здания, относящиеся к 3 и 4 категории сложности, можно отреставрировать за 10 лет при условии, что в год будут приводиться в порядок по 30 фасадов.