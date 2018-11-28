Дания предложила обсуждать «Северный поток-2» на европейском уровне

Копенгаген, 28 ноября. Глава кабинета министров Дании Ларс Ларсмуссен предложил обсудить ситуацию проектом строительства газопровода «Северный поток-2» на европейском уровне.

Ларсмуссен ранее принимал участие в слушаниях в Европарламенте, где глава крупнейшей в ЕП фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер выступил с предложение пересмотреть инвестиции в строительство газопровода на фоне инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

По словам Ларсмуссена, вопрос со строительством газопровода затрагивает сферу европейской безопансости.

«Именно поэтому я снова и снова просил и прошу, и надеюсь, что Европарламент придаст импульс этому, что нам необходимо обсудить этот инфраструктурный проект на европейском уровне», ― заявил Ларсмуссен.

Газопровод «Северный поток — 2» проложат из России в Германию через Балтийское море, его протяженность составит 1,22 тысячи километров. Ожидается, что ввод газопровода в строй произойдет в конце 2019 года.