Экс-участник WikiLeaks рассказал, как с помощью Ассанжа США и Британия хотят надавить на РФ и Трампа

Москва, 28 ноября. Бывший участник «Партии WikiLeaks» Джамал Дауд прокомментировал статью британской газеты Guardian о сотрудничестве основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа с экс-главой избирательной кампании Трампа — Полом Манафортом. По словам австралийского общественного деятеля, материал издания является вбросом.

Как отметил Дауд, с помощью Ассанжа США и Великобритания хотят усилить давление на американского президента Дональда Трампа и Российскую Федерацию. Статья Guardian является одной из сфабрикованных новостей о сговоре России с Трампом.

В США Ассанжа считают причастным к так называемому делу о вмешательстве РФ в американские выборы. В WikiLeaks заявили о намерении подать иск о защите чести и достоинства против британского издания, опровергнув данные о встречах Ассанжа с Манафортом. Сам же экс-глава избирательной кампании Трампа категорически отрицает факт встреч с Ассанжем. Новость Guardian также назвали фэйком и в WikiLeaks.

WikiLeaks launches legal fund to sue the Guardian for publishing entirely fabricated story "Manafort held secret talks with Assange in Ecuadorian embassy" -- which spread all over the world today. It is time the Guardian paid a price for fabricating news. https://t.co/VaoMESN5RO — WikiLeaks (@wikileaks) November 27, 2018

«Они сейчас пытаются связать Ассанжа, Россию и Трампа в одно дело, чтобы создать единый большой процесс, способный ослабить и дестабилизировать администрацию Трампа, — подчеркнул Дауд. — Возможно, рассчитывают на импичмент — но этого не будет».

В 2016 году Wikileaks опубликовала письма бывшего госсекретаря Хилари Клинтон. В Вашингтоне посчитали, что Ассанж получил эти документы якобы от российской разведки.

Дауд пояснил, что сейчас все выставляется так, словно глава WikiLeaks, сговорившись с Трампом против Клинтон, действовала вместе с Россией. Благодаря этому США смогут выдвинуть официальные обвинения против Ассанжа и потребовать его экстрадиции. Российское дело же сдвинется с мертвой точки, уверен Дауд, передает издание «360».

С 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище, опасаясь экстрадиции шведскими властями.