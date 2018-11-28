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Экс-участник WikiLeaks рассказал, как с помощью Ассанжа США и Британия хотят надавить на РФ и Трампа

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Джулиан Ассанж

Москва, 28 ноября. Бывший участник «Партии WikiLeaks» Джамал Дауд прокомментировал статью британской газеты Guardian о сотрудничестве основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа с экс-главой избирательной кампании Трампа — Полом Манафортом. По словам австралийского общественного деятеля, материал издания является вбросом.

Как отметил Дауд, с помощью Ассанжа США и Великобритания хотят усилить давление на американского президента Дональда Трампа и Российскую Федерацию. Статья Guardian является одной из сфабрикованных новостей о сговоре России с Трампом.

В США Ассанжа считают причастным к так называемому делу о вмешательстве РФ в американские выборы. В WikiLeaks заявили о намерении подать иск о защите чести и достоинства против британского издания, опровергнув данные о встречах Ассанжа с Манафортом. Сам же экс-глава избирательной кампании Трампа категорически отрицает факт встреч с Ассанжем. Новость Guardian также назвали фэйком и в WikiLeaks.

«Они сейчас пытаются связать Ассанжа, Россию и Трампа в одно дело, чтобы создать единый большой процесс, способный ослабить и дестабилизировать администрацию Трампа, — подчеркнул Дауд. — Возможно, рассчитывают на импичмент — но этого не будет».

В 2016 году Wikileaks опубликовала письма бывшего госсекретаря Хилари Клинтон. В Вашингтоне посчитали, что Ассанж получил эти документы якобы от российской разведки. 

Дауд пояснил, что сейчас все выставляется так, словно глава WikiLeaks, сговорившись с Трампом против Клинтон, действовала вместе с Россией. Благодаря этому США смогут выдвинуть официальные обвинения против Ассанжа и потребовать его экстрадиции. Российское дело же сдвинется с мертвой точки, уверен Дауд, передает издание «360».

С 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище, опасаясь экстрадиции шведскими властями.

Автор: Тимур Румянцев
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