Виртуальная реальность займет детей в дальнем перелете: как «Россия» улучшает сервис. ФАН-ТВ

Авиакомпания «Россия» на протяжении всего года работала над улучшением сервиса предоставляемых услуг для пассажиров. В качестве примера достигнутых успехов компания презентовала технологию дополненной реальности для юных авиапассажиров — приложение Rossiya Kids. Также «Россия» оснащает самолет Airbus А320 системой доступа к высокоскоростному интернету.

«Самые высокие характеристики, самые последние, самая большая скорость интернета. Новейший обтекатель будет установлен, который обеспечивает самое низкое возможное аэродинамическое сопротивление. Вследствие того, что это первый самолет с этой системой, естественно, у нас будет тест-лайн — испытательный полет, который подтвердит все заявленные характеристики», — рассказал Александр Васильев, ведущий инженер департамента авиационно-технического обеспечения авиакомпании «Россия».

Благодаря развитию качества интернета, пассажиры смогут пользоваться и стриминговой системой развлечений на борту, которая активно внедряется авиакомпанией.