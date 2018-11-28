Виртуальная реальность займет детей в дальнем перелете: как «Россия» улучшает сервис. ФАН-ТВ
Авиакомпания «Россия» на протяжении всего года работала над улучшением сервиса предоставляемых услуг для пассажиров. В качестве примера достигнутых успехов компания презентовала технологию дополненной реальности для юных авиапассажиров — приложение Rossiya Kids. Также «Россия» оснащает самолет Airbus А320 системой доступа к высокоскоростному интернету.
«Самые высокие характеристики, самые последние, самая большая скорость интернета. Новейший обтекатель будет установлен, который обеспечивает самое низкое возможное аэродинамическое сопротивление. Вследствие того, что это первый самолет с этой системой, естественно, у нас будет тест-лайн — испытательный полет, который подтвердит все заявленные характеристики», — рассказал Александр Васильев, ведущий инженер департамента авиационно-технического обеспечения авиакомпании «Россия».
Благодаря развитию качества интернета, пассажиры смогут пользоваться и стриминговой системой развлечений на борту, которая активно внедряется авиакомпанией.
«Это уже работает на рейсах из Шереметьево. Потом перейдет на большую часть рейсов из Санкт-Петербурга. То есть на большей части рейсов из северной столицы будут установлены стриминговые Wi-Fi системы, и черные ящики будут раздавать для личных гаджетов пассажиров новинки иностранного и российского кинематографа, документальные фильмы, сериалы. То есть все самое современное», — отметил Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании «Россия».