Посол РФ рассказал о своем вызове в МИД Эстонии из-за инцидента в Керченском проливе

Таллин, 28 ноября. Посол России Александр Петров рассказал о подробностях своего визита в МИД Эстонии, куда он был вызван в связи с инцидентом в Керченском проливе. По его словам, представитель эстонского внешнеполитического ведомства озвучил позицию Таллина по данному инциденту.

В это воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и вторглись в российскую акваторию, попытавшись прорваться через Керченский пролив. Российской береговой охране пришлось задержать не подчиняющиеся законным требования суда и арестовать украинских моряков.

Как рассказал Петров, эстонский МИД озвучил собственное видение сложившейся ситуации.

«Эстония призвала немедленно освободить корабли и их экипажи, а также воздержаться от задействования вооруженных сил в подобных ситуациях и избегать применения оружия», — приводит слова посла РФ РИА Новости.

Российский дипломат поинтересовался у эстонской стороны, был ли вызван в МИД украинский представитель, так как именно украинская сторона несет полную ответственность за случившееся. Также он спросил, как бы отреагировал Таллин, если бы в территориальные воды Эстонии вторглись иностранные корабли. По его словам, эстонский МИД не смог дать четкого ответа.