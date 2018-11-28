«Яндекс.Такси» будет наказывать своих водителей за превышение скорости

Москва, 28 ноября. Компания «Яндекс.Такси» разработала технологию автоматического мониторинга скорости движения своих машин. Она будет применяться во всех городах России, где работает сервис, с 1 декабря.

Как сообщается, компания будет отслеживать перемещения автомобиля при помощи GPS и вычислять скорость его движения. Эта скорость будет сравниваться со скоростью, разрешенной на данном участке. Данный алгоритм способен даже учитывать помехи GPS-сигнал, включая неожиданные изменения координат. Отмечается, что он умеет игнорировать подобные аномалии.

Если водитель будет регулярно превышать разрешенную скорость на 20 км/ч или больше, он получит предупреждение от системы. После нескольких предупреждений он будет временно лишен доступа заказам, а если нарушения продолжаться впредь – он будет лишен доступа навсегда.