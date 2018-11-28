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Сирия: 4 военнослужащих САА погибли, отражая нападение боевиков в Латакии

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Сирия: 4 военнослужащих САА погибли, отражая нападение боевиков в Латакии

Дамаск, 28 ноября. Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1) атаковали позиции сирийской армии в провинции Латакия. По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Соломатина, все нападавшие были уничтожены. Сирийские силы потеряли четырех военнослужащих при отражении атаки.

«Диверсионной разведывательной группой боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» совершено нападение на позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики вблизи населенного пункта Джубб-эль-Ахмар провинции Латакия», ― сообщает Соломатин.

Он добавил, что при отражении нападения погибли четыре военнослужащих САА. Все нападавшие были ликвидированы.

Кроме того, террористы дважды обстреляли населенный пункт Джубб-эз-Зарур в Латакии, а также северные и северо-западные районы Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Антон Зарубин
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