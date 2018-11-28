Самые пьющие страны Евросоюза и «Закон 21»: как бороться с суррогатным алкоголем? ФАН-ТВ

В пресс-центре ТАСС презентовали первый рейтинг трезвости стран Европы, разработанный федеральным проектом «Трезвая Россия». Для подсчета баллов эксперты использовали только открытые данные. Исследование включает в себя два критерия — потребление чистого спирта на душу населения старше 15 лет и процент умерших от воздействия алкоголя. Эксперты отметили, что важным является не исключение алкоголя вообще, а предотвращение распространения суррогатной алкогольной продукции.

«Мы предлагаем сегодня три инициативы: повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, иллюстрация о вреде употребления алкоголя на самих этикетках алкогольной продукции и социальный налог на здоровье алкогольных корпораций, которые должны платить 80 % своей прибыли в региональные бюджеты — там, где они убивают, портят, ломают души и жизни наших людей и граждан, которые живут в том числе и в странах Евросоюза», — уверен руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В России уже существует опыт анализа потребления спирта в регионах России. Среди самых пьющих регионов России — Сахалин, Чукотка и Коми, самые трезвые — представители Чечни, Ингушетии и Дагестана. Но алкоголь — не эксклюзивная проблема нашей страны.

«На границе РФ происходит масштабная продажа контрафактных алкоголя и сигарет. И все это массово выводится в страны Европы гражданами Польши и жителями Калининграда. Для этого созданы все условия, чтобы выводить контрафактный алкоголь. В Калининграде настолько обнаглели преступные сообщества, что даже не наклеивают акцизные марки», — отмечает Эдуард Петров, начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационных программ «Вести» телеканала «Россия».

Лидеры по потреблению алкоголя в ЕС — Эстония, Люксембург и Словения, а наиболее высокий рейтинг трезвости — у Греции, Италии и Мальты.