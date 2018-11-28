Сирия: шесть мирных жителей погибли во время авиаудара США по Хаджину

Дамаск, 28 ноября. В результате авиаударов международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор погибли шесть человек. Об этом сообщает государственной телевидение Сирии.

«Авиация международной коалиции нанесла авиаудары по дому в Хаджине, который боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ – Прим​​​. ФАН) использовали в качестве тюрьмы и удерживали там мирных жителей», — передает телеканал Ikhbariya.

По данным телеканала, в результате налета погибли шесть мирных жителей города, еще несколько человек получили ранения.

Напомним, что американская коалиция регулярно наносит удар по Хаджину и соседним деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Предлогом для налетов является помощь курдским силам в борьбе с ИГ, однако по данным сирийских СМИ, от ударов США в первую очередь гибнут мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.