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Спорт

Карлсен в третий раз защитил титул чемпиона мира по шахматам

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Карлсен в третий раз защитил титул чемпиона мира по шахматам

Лондон, 28 ноября. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, обыграв американца Фабиано Каруану. Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоялся в Лондоне.

Шахматисты сыграли 12 партий в классические шахматы, однако они завершились вничью, поэтому победитель был выявлен в ходе тай-брейка. Карлсен одержал победу в мини-матче из четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 3:0.

Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам с 2013 года. Сегодня он защитил титул чемпиона в третий раз. При этом американский шахматист Фабиано Каруану впервые участвовал в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам.

Автор: Артем Никулин
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