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В Киеве эвакуировали почти 40 супермаркетов из-за угрозы теракта

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В Киеве эвакуировали почти 40 супермаркетов из-за угрозы теракта

Киев, 28 ноября. Не менее 37 супермаркетов сети «Сильпо» эвакуированы в Киеве из-за сообщения о минировании.

«Пока полиция проверяет достоверность информации о минировании сети «Сильпо» из магазинов эвакуируют посетителей и персонал. Здания оцеплены, осматриваются помещения супермаркетов этой сети по всему городу», — заявили в столичном главке МВД.

Напомним, что «Сильпо» работает на Украине с 1998 года и является крупнейшей сетью супермаркетов в стране. На сегодняшний день магазины «Сильпо» присутствуют в каждом регионе.

В среду на Украине вступил в силу одобренный Радой указ СНБО о введении военного положения. Особый режим будет действовать на территории 10 регионов страны в течение 30 дней.

Поводом для подобных мер стало задержание российскими пограничниками трех украинских бронекатеров в Керченском проливе, которые вторглись в российские территориальные воды. Суды Крыма арестовали экипаж кораблей, среди которых оказались сотрудники СБУ, на два месяца.

Автор: Антон Соколов
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