Киевские радикалы подожгли дымовые шашки в ТЦ Ocean Plaza

Киев, 28 ноября. Радикалы подожгли дымовые шашки внутри торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и попытались захватить здание. Посетителей ТЦ пришлось эвакуировать, об этом сказано на странице ТЦ в Facebook.

«Торговый центр Ocean Plaza подвергается неправомерным нападкам со стороны представителей радикальной организации», — говорится в сообщении.

Представитель ТЦ сообщил, что радикально настроенные граждане захватили рабочие места администраторов информационной стойки и препятствовали работе ТЦ. Уладить конфликт и не дать радикалам захватить центр пытаются сотрудники службы безопасности ТЦ и полицейские.

Радикалы заявляют, что ТЦ принадлежит российским бизнесменам. Накануне около ТЦ прошел митинг против российского бизнеса, радикалы заблокировали вход в здание, забросали шинами и написали антироссийские лозунги на витринах.

На Украине началась волна антироссийский выступлений. Так, во Львове неизвестные подожгли отделение «Альфа-банка». В результате пожара никто не пострадал.