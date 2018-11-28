Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Около 10 человек погибли при нападении на британскую базу в Афганистане

46
0 Оставить комментарий

Около 10 человек погибли при нападении на британскую базу в Афганистане

Лондон, 28 ноября. Не менее 10 человек погибли в Кабуле в результате нападения на базу британской охранной компании G4S («Джи-фор-эс»). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения Афганистана.

По предварительным данным, при атаке погибли по меньшей мере десять человек. Еще 19 получили ранения.

База британской компании расположена в восточном районе Афганистана, неподалеку от аэропорта. Как сообщается, сначала неизвестные подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль возле въезда на территорию базы, а затем, сразу после взрыва, на территорию комплекса ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь. Сейчас ведется расследование инцидента.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.