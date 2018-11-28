Около 10 человек погибли при нападении на британскую базу в Афганистане

Лондон, 28 ноября. Не менее 10 человек погибли в Кабуле в результате нападения на базу британской охранной компании G4S («Джи-фор-эс»). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения Афганистана.

По предварительным данным, при атаке погибли по меньшей мере десять человек. Еще 19 получили ранения.

База британской компании расположена в восточном районе Афганистана, неподалеку от аэропорта. Как сообщается, сначала неизвестные подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль возле въезда на территорию базы, а затем, сразу после взрыва, на территорию комплекса ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь. Сейчас ведется расследование инцидента.