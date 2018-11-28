Украина в декабре проведет учения по «обороне с моря»

Киев, 28 ноября. Украинские вооруженные силы планируют провести в декабре учебные стрельбы по надводным целям. Об этом в среду заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко.

«В ближайшее время мы планируем провести, в декабре месяце, стрельбы из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям​​​. Комплекс выполняет задачи как по защите воздушного пространства государства, так и обороне с моря», — отметил он.

Тимошенко также отметил, что январе ВСУ проведут испытания ЗРК «Куб» в рамках мероприятий по укреплению воздушной обороны страны.

Напомним, что в среду на Украине вступил в силу одобренный Радой указ СНБО о введении военного положения. Особый режим будет действовать на территории 10 регионов страны в течение 30 дней.

Поводом для подобных мер стало задержание российскими пограничниками трех украинских бронекатеров в Керченском проливе, которые вторглись в российские территориальные воды. Суды Крыма арестовали экипаж кораблей, среди которых оказались сотрудники СБУ, на два месяца.