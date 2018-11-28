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«Я не признаю эти выборы»: Саакашвили призвал граждан Грузии к массовому неповиновению

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«Я не признаю эти выборы»: Саакашвили призвал граждан Грузии к массовому неповиновению

Москва, 28 ноября. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили призвал граждан Грузии не признавать итоги выборов главы государства. Об этом он заявил в видеобращении, которое транслировалось в эфире телеканала «Рустави-2».

«Я не признаю эти выборы... Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям», — заявил Саакашвили.

По предварительным данным, во втором туре выборов президента Грузии лидирует Саломе Зурабишвили, которая является кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта». Согласно данным экзитполов, Зурабишвили набирает 58% голосов. Ее соперник Григол Вашадзе, который представляет партию сторонников Саакашвили «Единое национальное движение» набрал 42%.

Автор: Артем Никулин
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