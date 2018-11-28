Порошенко вывели на чистую воду: украинские СМИ увидели связь между военным положением и выборами

Киев, 28 ноября. На Украине вступил в силу закон о введении в стране военного положения на основании указа президента Петра Порошенко. Данное решение затронет десять регионов Украины, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Как объяснил сам украинский президент, решение о введении военного положения было принято «не для того, чтобы атаковать, а для того, чтобы иметь возможность защитить украинского воина, не терять ни минуты в случае открытой полномасштабной наземной агрессии РФ».

В свою очередь, ряд украинских СМИ увидели связь между введением военного положения в стране и выборами президента. Они полагают, что все было задумано для того, чтобы перенести выборы в стране, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

Так, украинское интернет-издание «Вести» напоминает, что с тех пор, как Порошенко пришел к власти после госпереворота в 2014 году, ни один политик в стране не зарекался о военном положении, и это при том, что Киев обвинял Россию в участии в конфликте в Донбассе. С 2014 года по настоящий день украинские власти голословно обвиняли РФ в том, что она якобы разместила на границе с Украиной в Донбассе свои танки и войска. Четыре года Киев не решался ни на какое военное положение, отмечают СМИ.

Недавняя провокация украинских ВМС в Керченском проливе была спланирована изначально в преддверии выборов на Украине. «Агрессия» российских пограничников, которые задержали три украинских судна, вторгшихся в территориальные воды РФ, стала поводом для ввода военного положения на Украине. Издание «Вести» пишет, что с 2014 года все высокопоставленные политики, включая самого Порошенко, были против военного положения.

Так, 22 июня 2014 года он заявил, что в условиях военного положения запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения.

«А нам надо выиграть войну», — сказал тогда политик.

Порошенко также отметил, что странам в состоянии войны Мировой валютный фонд не дает денег.

«Об этом никто не думает сегодня, когда ставится вопрос о военном положении», — говорил он. «Военное положение — это ситуация, когда есть обратная сторона. И та сторона, с которой мы воюем, имеет соответствующие права. Ее могут поддерживать, в том числе и другие государства. Она защищена международным правом», — заявлял Порошенко.

О нецелесообразности ввода военного положения на Украине говорил и глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. 5 февраля 2015 года он заявил, что угроза реализации обращения бывшего президента страны Виктора Януковича о вводе войск оставалась до избрания нового главы государства в мае 2014 года.

«Мне надо было сделать что угодно, чтобы провести честные выборы, которые признает все общество. И только так я выбивал их «козырь» нелегитимности украинской власти. Именно поэтому до завершения избирательного процесса нельзя было вводить военное положение», — объяснял Турчинов.

21 ноября 2016 года глава СНБО заявил, что военное положение не может вводиться по желанию политиков как некая политическая формула существования страны. По его словам, военное положение может вводиться исключительно исходя из угроз безопасности страны и в случае наличия угроз суверенитету Украины, безопасности страны в целом, в первую очередь военных угроз.

«Безусловно, согласно конституции, должно быть введено военное положение», — сказал он тогда.

28 августа 2014 года Александр Зубко, на тот момент занимавший должность первого заместителя главы администрации президента Украины, заявил, что введение в стране военного положения выгодно только «государству-агрессору». Он пояснил, что государство, в котором вводится военное положение, не может получать военно-техническую помощь от любой другой страны.

5 июня того же года первый вице-премьер-министр Виталий Ярема призвал чрезвычайно осторожно подходить к вопросу о военном положении.

В минувшее воскресенье Украина устроила провокацию на Азове. Три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России и совершили опасные маневры, игнорируя законные требования РФ прекратить действия. В итоге российские пограничники на законных основаниях задержали украинские суда-нарушители. Российская сторона также возбудила уголовное дело о нарушении государственных границ. Киев же устроил настоящую истерию, назвав Россию «агрессором».

В марте 2018 на Украине должны состояться выборы главы государства. Рейтинги Порошенко, как показывает статистика, на сегодняшний день очень низкие. По мнению многих экспертов, новый конфликт, новое обострение отношений с Россией может быть выгодно Порошенко, так как это может усилить его поддержку среди населения.

Говоря о конфликте в Донбассе, то стоит напомнить, что Украина до сих пор обвиняет РФ в том, что та «разместила свои войска» в регионе. Известно, что участие России в конфликте ограничивается только тем, что она выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса. Российская сторона регулярно призывает Киев и республики Донбасса к прямому диалогу.